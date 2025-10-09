Seit dem 4. Oktober wird der 56-jährige Michael T. aus Genthin vermisst. Zuletzt wurde er in Jerichow gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Genthin/Jerichow - Seit dem Nachmittag des 4. Oktober 2025 wird der 56-jährige Michael T. aus Genthin vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde er zuletzt gegen 13 Uhr in Jerichow gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und hat eine Glatze. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er dunkelblaue oder schwarze Oberbekleidung, eine Strickmütze und führte sowohl eine Schulter- bzw. Männerhandtasche als auch einen Stoffbeutel mit sich.

Ein aktuelles Foto des Vermissten Michael T.. Foto: Polizei

Vermisstensuche in Genthin bisher erfolglos

Die Hintergründe seines Verschwindens sind bislang unklar. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung nicht aus. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb die Fahndung bisher erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Michael T. geben kann oder ihn seit dem 4. Oktober gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921 920 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.