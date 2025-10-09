Viele Kommunen bundesweit überlegen, wie sie das Geld für Infrastruktur ausgeben könnten. In Havelberg gibt es seit langem ein Projekt, das auf Finanzierung wartet.

Blick auf den Schulhof der Grundschule Havelberg, im Hintergrund ist die alte Sekundarschule zu sehen.

Havelberg. - Kommunen erhalten Geld aus dem Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur. Für Havelberg sind laut Planung des Landes 3,9 Millionen Euro aus diesem Topf vorgesehen. Bisher spielte das in der Haushaltsdiskussion noch keine Rolle. Im Bauausschuss wollte Kämmerer Philipp Morgenroth am Mittwochabend das Thema ansprechen. Doch fiel die Sitzung aus, weil nicht genug Stadtratsmitglieder anwesend waren und somit keine Beschlussfähigkeit bestanden hat.