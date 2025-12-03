Ein neues und in Sammlungsleiter Christian Marlows Augen besonders wertvolles Ausstellungsstück ist ab sofort im Magdeburger Technikmuseum zu sehen. Das unscheinbare Holzgestell gibt spannende Aufschlüsse zur Magdeburger Industriegeschichte.

Im Magdeburger Technikmuseum steht ein neues Ausstellungsobjekt mit echtem Seltenheitswert: Sammlungsleiter Christian Marlow ist stolz auf diese 120 Jahre alte Karosse.

Magdeburg. - Für Christian Marlow ist es ein Wunder, dass das neueste Ausstellungsstück im Magdeburger Technikmuseum überhaupt bis heute überlebt hat. Schließlich ist das Holzgestell über 120 Jahre alt und in den Augen der meisten Menschen wohl nicht mer als ein Stück Sperrholz. Warum es in seinen Augen jedoch das wertvollste Objekt ist und welchen überraschenden Bezug es zu Magdeburg hat.