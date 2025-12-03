Aus den Anfängen der Automobilindustrie War Magdeburg eine Autostadt? Neustes Ausstellungsstück im Technikmuseum gibt Aufschluss
Ein neues und in Sammlungsleiter Christian Marlows Augen besonders wertvolles Ausstellungsstück ist ab sofort im Magdeburger Technikmuseum zu sehen. Das unscheinbare Holzgestell gibt spannende Aufschlüsse zur Magdeburger Industriegeschichte.
03.12.2025, 07:00
Magdeburg. - Für Christian Marlow ist es ein Wunder, dass das neueste Ausstellungsstück im Magdeburger Technikmuseum überhaupt bis heute überlebt hat. Schließlich ist das Holzgestell über 120 Jahre alt und in den Augen der meisten Menschen wohl nicht mer als ein Stück Sperrholz. Warum es in seinen Augen jedoch das wertvollste Objekt ist und welchen überraschenden Bezug es zu Magdeburg hat.