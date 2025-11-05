Ausstellung beleuchtet DDR-Alltag in Fotografien „Voll der Osten“: Ausstellung zeigt authentische Einblicke in das Leben in der DDR
Die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zeigt eine Fotoausstellung mit ungeschönten Bildern. Besucher können sich mit eigenen Bildern aus DDR-Jahren beteiligen.
05.11.2025, 16:20
Genthin - Es sind unbequeme und ungeschminkte Fotos aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Mit der Ausstellung Voll der Osten. Leben in der DDR eröffnet die Stadt- und Kreisbibliothek eine eindrucksvolle Zeitreise. Zu sehen sind mehr als 100 Fotografien des vielfach ausgezeichneten Ostberliner Fotografen Harald Hauswald, begleitet von Texten des aus TV-Dokumentationen bekannten Historikers und Autors Stefan Wolle.