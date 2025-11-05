Die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zeigt eine Fotoausstellung mit ungeschönten Bildern. Besucher können sich mit eigenen Bildern aus DDR-Jahren beteiligen.

„Voll der Osten“: Ausstellung zeigt authentische Einblicke in das Leben in der DDR

Eines der Fotos in der Ausstellung mit Bilder von Harald Hauswald zeigt ein Kulturhaus.

Genthin - Es sind unbequeme und ungeschminkte Fotos aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Mit der Ausstellung Voll der Osten. Leben in der DDR﻿ eröffnet die Stadt- und Kreisbibliothek eine eindrucksvolle Zeitreise. Zu sehen sind mehr als 100 Fotografien des vielfach ausgezeichneten Ostberliner Fotografen Harald Hauswald, begleitet von Texten des aus TV-Dokumentationen bekannten Historikers und Autors Stefan Wolle.