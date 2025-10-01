In Genthin steht eine mehrwöchige Vollsperrung der Friedenstraße bevor. Was dahinter steckt und wie sich das auf Verkehr und Buslinien auswirkt.

Es gibt im Oktober erneut Bauarbeiten an der Kreuzung Friedenstraße/Baumschulenweg in Genthin

Genthin - Autofahrer, Anwohner und ÖPNV-Nutzer müssen sich ab dem 10. Oktober 2025 auf Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet einstellen: Die Friedenstraße wird im Kreuzungsbereich mit dem Baumschulenweg und der Zeppelinstraße vollständig gesperrt. Grund sind umfangreiche Reparaturarbeiten an einer etwa vier Meter tief liegenden Fernwärmeleitung, teilt die Stadtverwaltung Genthin mit.

„Die Arbeiten erfordern aufwändige vorbereitende Maßnahmen, darunter die Absenkung des Grundwasserspiegels. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis zum 6. November andauern“, heißt es weiter.

Großflächige Umleitung für Verkehr und Buslinien geplant

Der Durchgangsverkehr in Richtung Uhlandstraße wird über die B1/B107, die Magdeburger Straße und die Steinstraße umgeleitet – die Gegenrichtung entsprechend. Innerörtlich führt die Umleitung über Gröblerstraße, Magdeburger Straße und Dürerstraße.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen: Die Buslinien 739 und 740 können die Haltestellen Friedenstraße/Gröblerstraße sowie Friedenstraße/Dürerstraße während der Bauzeit nicht bedienen. Als Ersatz wird in der Dürerstraße auf der nördlichen Seite, gegenüber der Dürerschule, eine Ausweichhaltestelle eingerichtet.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf die geänderten Verkehrsführungen einzustellen und gegenseitig Rücksicht zu nehmen.