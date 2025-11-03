In der Genthiner Innenstadt wird im November die Große Schulstraße im Kreuzungsbereich zur Jahnstraße voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet, auch die Jahnstraße ist betroffen.

Genthin - Die Große Schulstraße in der Genthiner Innenstadt ist vom 11. bis 21. November 2025* voll gesperrt. Betroffen ist der Kreuzungsbereich zur Jahnstraße in Richtung Innenstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird durch eine Fachfirma ein Trink- und Abwasserhausanschluss hergestellt. Die Arbeiten können laut Verwaltung nur unter Vollsperrung erfolgen.

Für den Verkehr wird eine Umleitung ab der Kreuzung Berliner Chaussee/Werderstraße bis zur Seminarstraße eingerichtet. Zudem wird die Jahnstraße ab der Ausfahrt des E-Centers in Richtung Große Schulstraße – mit Ausnahme des Anliegerverkehrs – für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Große Schulstraße bleibt davon unberührt.

Neue Verkehrsführung in Genthin beachten

Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, werden gebeten, die ausgeschilderte Verkehrsführung über die Große Schulstraße in Richtung Jahnstraße zu nutzen und weiterhin bestehende Haltverbote zu beachten. Anlieger können ihre Grundstücke während der Bauzeit über die Pfarrer-Schneider-Straße erreichen.

Bereits vor einigen Wochen war dieser Bereich für ähnliche Arbeiten gesperrt. Nun folgt im November eine weitere Vollsperrung, um die Anschlussarbeiten abzuschließen.

* Die Genthiner Stadtverwaltung hat nach der Veröffentlichung auf einen geänderten Termin hingewiesen. Wie haben dies im Text berücksichtigt.