Der Straßenbau auf der B1 geht ab 1. September 2025 in die nächste Runde. Weil in Bensdorf die Fahrbahn saniert wird, wird ein Abschnitt voll gesperrt. Das hat erhebliche Auswirkungen für Pendler zwischen Genthin und Brandenburg.

Die nächste Vollsperrung auf der B1: Umleitung von Genthin in Richtung Brandenburg

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 1 in Bensdorf (Brandenburg) erstrecken sich von der Abfahrt Herrenhölzer bis zur nachfolgenden Bushaltestelle Richtung Norma-Markt. Das trifft auch Autofahrer aus Richtung Genthin.

Genthin. - Die Baustellen reißen nicht ab: Für gut eine Woche müssen Verkehrsteilnehmer aus Richtung Genthin wieder einmal eine erheblich längere Fahrzeit in Richtung Brandenburg/Havel und zurück in Kauf nehmen. So wird ab dem Montag, 1. September 2025, voraussichtlich gegen 17 Uhr, Neubensdorf zwischen der Abfahrt Herrenhölzer Weg und der Bushaltestelle „dicht“ gemacht.