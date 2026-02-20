Mehr als 40 Teilnehmer zogen dieser Tage durch die winterliche Landschaft rund um Gladau – und bewiesen nicht nur sportlichen Ehrgeiz, sondern auch Verantwortung für Natur und Gemeinschaft.

Von Feldweg bis Festtafel: Gladau feiert Gemeinschaft mit Grünkohl und guten Taten

Mehr als 40 Teilnehmer waren bei der Grünkohlwanderung in Gladau dabei.

Gladau - Bei frischer Februarluft fand in Gladau die traditionsreiche Grünkohlwanderung des Heimatvereins Gladau statt. Auch in diesem Jahr diente der Ausflug einem guten Zweck.

„Rund 45 Wanderfreundinnen und -freunde aus dem Dorf und den Nachbargemeinden sind mit uns auf den etwa sechs Kilometer langen Rundweg, der über Feldwege, kleine Waldabschnitte und Pfade führte, gegangen“, berichtete die Vereinsvorsitzende Susanna Hoffmann.

Mehr als 50 Kilo Müll bei Wanderung gesammelt

Neben Bewegung und Gesprächen stand auch diesmal der Umweltschutz im Mittelpunkt: Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet, sammelten die Teilnehmer entlang der Strecke insgesamt 54 Kilo Müll ein.

„Das zeigt, wie stark unser Dorf zusammenhält und Verantwortung übernimmt“, bilanzierte Hoffmann. Nach der Rückkehr wartete der kulinarische Höhepunkt: das gemeinsame Grünkohlessen.

Beim gemeinsamen Grünkohlessen klingt der Tag aus

In geselliger Runde klang der Tag bei herzhaftem Essen, Lachen und freundlichen Gesprächen im Dorfgemeinschaftshaus aus. Es sei ein Beispiel dafür, wie Tradition, Naturverbundenheit und Gemeinschaft in Gladau Hand in Hand gehen, so die Vorsitzende.

Die Grünkohlwanderung entstand einst aus einer Aktion des Gladauer Rassekaninchenzuchtvereins. Nachdem sich dieser auflöste, übernahm der neugegründete Heimatverein dieses Angebot und führt es seit einigen Jahren fort.