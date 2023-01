Wahlforum mit über 200 Teilnehmern

Jerichow - vs

Am 29. Januar wird in Jerichow ein neuer Bürgermeister gewählt. Gelegenheit für über 200 Wählerinnen und Wähler, die Kandidaten Birgit Albrecht, Cathleen Lüdicke, Mathias Matschoß sowie Manuel Müller (Die Linke) und ihre Vorstellungen für die zukünftige Gestaltung der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow kennenzulernen, gab es Dienstagabend in Jerichower Bürgerhaus bei einem Wahlforum, das von den Volksstimme-Reportern Mario und Mike Fleske moderiert wurde.