Einer von 40 neuen Straßennamen in der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow birgt Potenzial für politische Aufregung. Der Stadtrat spricht das letzte Wort. Worum geht es?

Wird die Genthiner Straße in Zabakuck nun in Von-Randow-Straße oder doch in Zabakucker Straße umbenannt? Der Jerichower Stadtrat muss entscheiden.

Zabakuck - Richtig sauer ist Günter Helbing aus Zabakuck. Seinem Ärger hat er nun in einem offenen Brief Luft gemacht, in dem er unter anderem mit Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke (Freie Wählergemeinschaft Jerichow) ins Gericht geht.