Seit Jahren kämpfen Tierschützer um ein Taubenhaus in Magdeburg. Damit soll die Population der Tiere reguliert werden. Ein möglicher Standort wäre der Hauptbahnhof. Was Bahn, Stadt und Tierschützer zum aktuellen Stand des Vorhabens sagen.

So steht es um ein Taubenhaus am Hauptbahnhof in Magdeburg

Eine Frau kümmert sich im Taubenhaus am Berliner Bahnhof Südkreuz um die Tauben. Ein Taubenhaus wird auch für Magdeburg angestrebt, um die Population der Tiere zu regulieren.

Magdeburg. - Im Frühjahr 2025 sah es nach jahrelanger Suche nach einem Standort für ein Taubenhaus in Magdeburg nach einem Durchbruch aus: Am Hauptbahnhof könnte nach Hallenser Vorbild ein solches Taubenhaus entstehen. Nun gab es neue Entwicklungen.