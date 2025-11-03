weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Taubenhaus Magdeburg: Bahn stoppt Vorhaben - Streit um Finanzierung

Tierschützer So steht es um ein Taubenhaus am Hauptbahnhof in Magdeburg

Seit Jahren kämpfen Tierschützer um ein Taubenhaus in Magdeburg. Damit soll die Population der Tiere reguliert werden. Ein möglicher Standort wäre der Hauptbahnhof. Was Bahn, Stadt und Tierschützer zum aktuellen Stand des Vorhabens sagen.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 03.11.2025, 11:35
Eine Frau kümmert sich im Taubenhaus am Berliner Bahnhof Südkreuz um die Tauben. Ein Taubenhaus wird auch für Magdeburg angestrebt, um die Population der Tiere zu regulieren.
Magdeburg. - Im Frühjahr 2025 sah es nach jahrelanger Suche nach einem Standort für ein Taubenhaus in Magdeburg nach einem Durchbruch aus: Am Hauptbahnhof könnte nach Hallenser Vorbild ein solches Taubenhaus entstehen. Nun gab es neue Entwicklungen.