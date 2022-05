Was der Eiserne Kanzler Otto von Bismarck mit Genthin zu tun hat

Otto von Bismarck in einer zeitgenössischen Abbildung des Jahres 1858.

Genthin - Zehn Jahre ist es her, da ertönte die Stimme Otto von Bismarcks. Ganz verrauscht zwar, aber immerhin. Im Februar 2012 wurde eine Tonaufnahme veröffentlicht, die der „Eiserne Kanzler“ am 7. Oktober 1889 in den von dem Amerikaner Thomas Edison erfundenen Phonographen gesprochen hatte.