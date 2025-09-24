Beitrag deutlich gestiegen Was die Unterhaltung der Gewässer in Elbe-Parey 2025 kostet

Die Pflege von Flüssen, Bächen und Gräben hat ihren Preis, auch für Elbe-Parey: Die Beiträge für den Unterhaltungsverband „Stremme/Fiener Bruch“, zuständig für die Gewässer erster und zweiter Ordnung im Jerichower Land, stehen nun fest. Was die Gemeinde nun zahlen muss.