Die Pflege von Flüssen, Bächen und Gräben hat ihren Preis, auch für Elbe-Parey: Die Beiträge für den Unterhaltungsverband „Stremme/Fiener Bruch“, zuständig für die Gewässer erster und zweiter Ordnung im Jerichower Land, stehen nun fest. Was die Gemeinde nun zahlen muss.

Von Louis Hantelmann 24.09.2025, 09:30
Das Teilstück der alten Ihle bei Zerben ist als Gewässer zweiter Ordnung eingestuft.
Parey. - Der Verband „Stremme/Fiener Bruch“ kümmert sich um die Unter- sowie Erhaltung der Gewässer erster und zweiter Ordnung – also um solche, die eine wichtige Bedeutung für die Wasserwirtschaft haben.