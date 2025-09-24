Am 25. September läuft Teil vier der erfolgreichen Filmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ in den Kinos an – mit Szenen aus dem Harz und dem Wernigeröder Tim Lindner als Darsteller. Der 17-Jährige verrät, wie es zu seinem Schauspieldebüt gekommen ist und gibt einen Einblick hinter die Kulissen.

Vom Klassenzimmer auf die Kinoleinwand: Wernigeröder Schüler spielt in „Die Schule der magischen Tiere 4“

Der 17-Jährige Tim Lindner ist ab dem 25. September im Kino zu sehen: Er hat eine Rolle in "Die Schule der magischen Tiere" ergattert. Darin spielen auch die - animierten - Versionen von Pinguin Juri und Fuchs Rabbat große Rollen.

Wernigerode. - Für „Die Schule der magischen Tiere“-Fans hat das Warten ein Ende: Teil vier läuft am Donnerstag, 25. September 2025, in den Kinos an. Der Streifen wurde nicht nur zu großen Teilen im Harz gedreht - es spielt auch ein Wernigeröder mit: Tim Linder. „Das ist absolut surreal, ich kann es immer noch nicht glauben“, sagt der 17-Jährige.