Forschergeist und Kreativität im Schüler-Institut Messe in Havelberg: Jugend im SITI Firmenchef für technische Projekte
Kinder und Jugendliche erfinden in Havelberg im SITI Spiele, programmieren Roboter, arbeiten mit Metall und bauen eine Stadt. Warum IT und Schülerfirma faszinieren.
Aktualisiert: 24.09.2025, 21:35
Havelberg. - Im Schüler-Institut SITI hat erneut ein faszinierender Messe-Tag stattgefunden, der den technischen Einfallsreichtum und die Kreativität der Schüler in den Vordergrund stellte. Die Schülerfirmen- und Erfindermesse in Havelberg ist längst zu einer wichtigen Größe geworden. Mit welche technischen Projekten die jungen Köpfe Erfolg haben.