Fußball-Regionalliga Nordost Kamm vom FCM II: „Es ist immer klar, was wir machen“
Der 23-Jährige kam in bislang jeder Partie für die Blau-Weißen zum Einsatz. Doch nie war er so enttäuscht wie zuletzt beim BFC Preussen. Sind das normale Schwankungen bei einer jungen Mannschaft?
01.10.2025, 13:12
Magdeburg - Willi Kamm hat es geschafft. Als U-23-Spieler des 1. FC Magdeburg kommt er regelmäßig in der Fußball-Regionalliga Nordost zum Einsatz. 653 Minuten durfte er in den bislang zehn Saisonspielen für die Blau-Weißen auflaufen, zwei Tore hat er vorbereitet. Und seine Trainer Petrik Sander und Pascal Ibold nutzen dabei die vielfältigen Fähigkeiten des 23-Jährigen, um ihn auf verschiedene Positionen zu besetzen. Ob im zentralen Mittelfeld, in der Offensive oder sogar als rechter Verteidiger. Das nennt man einen Allrounder.