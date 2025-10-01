Der 23-Jährige kam in bislang jeder Partie für die Blau-Weißen zum Einsatz. Doch nie war er so enttäuscht wie zuletzt beim BFC Preussen. Sind das normale Schwankungen bei einer jungen Mannschaft?

Kamm vom FCM II: „Es ist immer klar, was wir machen“

U-23-Spieler Willi Kamm (M./gegen Greifswald) kam bislang in allen Regionalliga-Spielen des FCM II zum Einsatz.

Magdeburg - Willi Kamm hat es geschafft. Als U-23-Spieler des 1. FC Magdeburg kommt er regelmäßig in der Fußball-Regionalliga Nordost zum Einsatz. 653 Minuten durfte er in den bislang zehn Saisonspielen für die Blau-Weißen auflaufen, zwei Tore hat er vorbereitet. Und seine Trainer Petrik Sander und Pascal Ibold nutzen dabei die vielfältigen Fähigkeiten des 23-Jährigen, um ihn auf verschiedene Positionen zu besetzen. Ob im zentralen Mittelfeld, in der Offensive oder sogar als rechter Verteidiger. Das nennt man einen Allrounder.