Fußball-Verbandsliga SV Fortuna: Zurück in die Erfolgsspur
Der Tabellenzweite ist am Donnerstag bei Rot-Weiß Thalheim gefordert.
01.10.2025, 09:23
Neustadt - Die Niederlage ist abgehakt, die Stimmung ist weiterhin gut: „Wir haben den Fokus sofort auf das nächste Spiel in Thalheim gerichtet“, erklärt Dirk Hannemann, Trainer des SV Fortuna. Und blickt noch einmal zurück auf das jüngste 0:3 im Spitzenduell der Fußball-Verbandsliga bei Blau-Weiß Zorbau: „Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht, vorn hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Deshalb muss man die Niederlage auch akzeptieren.“