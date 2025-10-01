weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Fußball-Verbandsliga: SV Fortuna: Zurück in die Erfolgsspur

Fußball-Verbandsliga SV Fortuna: Zurück in die Erfolgsspur

Der Tabellenzweite ist am Donnerstag bei Rot-Weiß Thalheim gefordert.

Von Daniel Hübner 01.10.2025, 09:23
Joshua Steinbach (r.) ist in Thalheim wieder dabei.
Joshua Steinbach (r.) ist in Thalheim wieder dabei. Eroll Popova

Neustadt - Die Niederlage ist abgehakt, die Stimmung ist weiterhin gut: „Wir haben den Fokus sofort auf das nächste Spiel in Thalheim gerichtet“, erklärt Dirk Hannemann, Trainer des SV Fortuna. Und blickt noch einmal zurück auf das jüngste 0:3 im Spitzenduell der Fußball-Verbandsliga bei Blau-Weiß Zorbau: „Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht, vorn hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Deshalb muss man die Niederlage auch akzeptieren.“