Nach vier Siegen in Serie klopfen die Cracauer in der Spitzengruppe der Landesklasse 2 an. Dabei überzeugen die Grün-Weißen mit "einfachem Fußball" und einem "tollen Zusammenhalt".

Janis Klinzmann klatscht mit Torben Hartwig (r.) nach dem Sieg gegen Osterweddingen ab. Der Allrounder hat sich mit dem BSV 79 auf Platz vier der Landesklasse 2 geschossen.

Cracau - Am Sonnabend haben die Landesklasse-Fußballer des BSV 79 Magdeburg wieder eine ihrer berüchtigten „Partys“ gefeiert. „Was wir insbesondere nach Siegen im Teamkreis oder in der Kabine erleben, ist ganz besonders“, sagt Janis Klinzmann. Viermal in Folge durften der Youngster und die Cracauer zuletzt die Feierlichkeiten anstimmen. So jubelten sie jüngst über einen 4:2-Erfolg beim Landesliga-Absteiger MSV Börde - und über den Sprung auf Tabellenplatz vier.