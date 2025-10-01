Der TTC Börde tritt zum Landesderby beim MSV Hettstedt an. Börde-Kapitän Jens Köhler schickt schon mal ein wenig Druck voraus.

Kriegt es in Hettstedt mit einem Finnen zu tun: Lukasz Dzikowski.

Magdeburg - Jens Köhler vom TTC Börde hat sich der einfachen Strichrechnung bedient, wie sie Adam Ries nicht besser hätte nutzen können. Und die ging so: Zwei Punkte im unteren Paarkreuz plus zwei Punkte im oberen Paarkreuz plus einen Punkt aus den Doppeln macht fünf Punkte – und damit das dritte Unentschieden in dieser jungen Saison in der Regionalliga Süd.