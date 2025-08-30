weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Streichung freiwilliger Ausgaben: Weniger Geld als erwartet: Diese finanziellen Einbußen drohen Elbe-Parey

Der Gemeinde fehlen über eine Million Euro für den nächsten Haushalt, sodass die Verwaltung in Parey vor einer finanziellen Herausforderung steht. Erste mögliche Maßnahmen zu Einsparungen wurden jetzt vorgestellt. Wie weitreichend diese sind.

Von Louis Hantelmann 30.08.2025, 06:07
Mit weniger Einnahmen als erwartet muss die Gemeinde Elbe-Parey bei der Erstellung des Haushaltes planen.
Parey. - Es sind bedrückende Zahlen gewesen, die von der Verwaltung der Gemeinde Elbe-Parey bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses präsentiert worden sind.