Der Advent-Kindergarten in Hohenseeden stand Anfang 2025 mit nur acht Kindern kurz vor der Schließung. Jetzt blickt das Team optimistisch in die Zukunft. Wie der Umschwung gelungen ist.

Wie die Advent-Kita in Hohenseeden nach der Krise wieder auf Kurs gekommen ist

Die Kita-Kinder basteln die Deko für ihren eigenen Stand beim Dorffest in Hohenseeden.

Hohenseeden. - Es ist eine belastende Zeit gewesen, auf die die Mitarbeiter des Advent-Kindergarten in Hohenseeden zurückblicken. Feierte man 2024 noch das 20-jährige Bestehen, bestand Anfang des Jahres sogar die Gefahr der Schließung der Einrichtung.