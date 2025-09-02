weather regenschauer
  4. Schließung drohte: Wie die Advent-Kita in Hohenseeden nach der Krise wieder auf Kurs gekommen ist

Der Advent-Kindergarten in Hohenseeden stand Anfang 2025 mit nur acht Kindern kurz vor der Schließung. Jetzt blickt das Team optimistisch in die Zukunft. Wie der Umschwung gelungen ist.

Von Louis Hantelmann 02.09.2025, 18:17
Die Kita-Kinder basteln die Deko für ihren eigenen Stand beim Dorffest in Hohenseeden.
Hohenseeden. - Es ist eine belastende Zeit gewesen, auf die die Mitarbeiter des Advent-Kindergarten in Hohenseeden zurückblicken. Feierte man 2024 noch das 20-jährige Bestehen, bestand Anfang des Jahres sogar die Gefahr der Schließung der Einrichtung.