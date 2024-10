In Elbe-Parey kann man die Polizei nicht nur unter der Telefonnummer 110 erreichen

Elbe-Parey - 2014 wurden in Sachsen-Anhalt knapp 70 kleinere Polizeistationen geschlossen. Grund war eine große Strukturreform der Polizei, um Kosten zu sparen. Dafür gibt es Regionalbereichsbeamte, kurz RBB.

In jeder Einheitsgemeinde sind mindestens zwei Regionalbereichsbeamte im Einsatz, so auch in der Gemeinde Elbe-Parey. Die Anzahl der eingesetzten Regionalbereichsbeamten hängt von der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde ab. Bei Gemeinden bis zu 30.000 Einwohner verrichten zwei Regionalbereichsbeamte ihren Dienst.

Die Regionalbereichsbeamten gehören nicht zum Soforteinsatzdienst. Sie sollen für die Bürger leicht zu erreichen sein und als persönlicher Ansprechpartner für alle polizeilichen Belange zur Verfügung stehen. Als Regionalbereichsbeamte sollen sie Präsenz zeigen und ansprechbar sein. Zu ihren Hauptaufgaben gehört die Prävention. Dazu sind sie mit zahlreichen kleinen Aufgaben in den Gemeinden unterwegs und bemühen sich um Bürgernähe.

Wesentliche Aufgaben

Zusätzlich zu der eigentlichen Polizeiarbeit gibt es folgende wesentlichen Aufgaben: Kontaktaufnahme und -pflege zu Schulen, Kindergärten, Vereinen, Verbände und anderen, Entgegennahme von Hinweisen, Anregungen und Beschwerden, Erteilen von Auskünften sowie Beratung in polizeilichen Angelegenheiten, Überwachung des Verkehrsraumes, einschließlich Geschwindigkeitskontrollen, Beschaffen von Informationen über Veranstaltungen und polizeiliche Brennpunkte sowie die Durchführung von unaufschiebbaren polizeilichen Maßnahmen im Bereich der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung.

Die Regionalbereichsbeamten (RBB) in der Gemeinde Elbe-Parey, Polizeihauptmeisterin Nadine Mittag (Tel. 0162348584) und Polizeihauptmeister Sven Radschun (Tel. 01623532678), können von den Bürgern nun beispielsweise für Termine zur Beratung in polizeilichen Angelegenheiten, Äußerung von Beschwerden und Hinweisen telefonisch kontaktiert werden. Grund ist die nur geringe Inanspruchnahme des bisher angebotenen Sprechtages der Regionalbereichsbeamten. Zur individuellen Terminabsprache können die angegebenen Telefonnummern genutzt werden. Das persönliche Gespräch mit den Polizeibeamtinnen- und beamten ist somit weiterhin möglich, auch wenn es die gewohnten Sprechzeiten in der Form nicht mehr gibt. Durch die Umstellung soll der Polizeialltag besser strukturiert und die Arbeitsabläufe effektiver gestaltet werden.

Weitere Option: E-Revier

Eine weitere Option zur schnelleren Bearbeitung von Bürgerbelangen stellt das E-Revier dar. In dem Onlineportal der Polizei Sachsen-Anhalt können bequem Anzeigen erstattet, Hinweise gegeben, Fragen gestellt oder sich bedankt werden. Zugang finden die Bürger unter https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier oder durch Nutzung des QR-Codes.

Um den Dienst erfolgreich zu nutzen, ist es notwendig, den eigenen Namen sowie eine Telefonnummer anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass das E-Revier nicht für Notrufe genutzt werden sollte. Hier gilt nach wie vor die Notrufnummer 110 der Polizei oder die 112 für Rettungsdienst und Feuerwehr.