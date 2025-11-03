Im Jerichower Land wird in Kreisgremien über die Einführung digitaler Schülerfahrkarten diskutiert . Noch ist offen, ob und wann eine Umstellung kommt.

Wie digital sollen Schülerfahrkarten im Jerichower Land werden?

Burg/Genthin - Im Jerichower Land wird derzeit intensiv über die Zukunft der Schülerfahrkarten diskutiert. Die AfD-Fraktion im Kreistag hat einen Antrag eingebracht, der die Digitalisierung der Tickets für weiterführende Schulen zum Thema macht. Im jüngsten Kreisbauausschuss stand dieser Antrag nun zur Beratung an – und sorgte für eine differenzierte Debatte.