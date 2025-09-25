Nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch gbt es ab Möser für Bahnreisende einen Schienenersatzverkehr. Allerdings gibt es da ein Problem.

Schienenersatzverkehr in Möser, doch der Bahnhof hat gar keine Bushaltestelle - was nun?

Möser. - Nach dem Brand eines Stellwerks der Bahn in Gerwisch gibt es seit Dienstag einen Schienenersatzverkehr, der ab Möser greift. Bahnreisende müssen ab Möser in den Bus umsteigen, wenn sie weiter Richtung Magdeburg reisen wollen oder bis Möser mit dem Bus in der entgegengesetzten Richtung fahren. Doch was in der Theorie so einfach klingt, ist in der Praxis gar nicht mal so leicht umsetzbar.