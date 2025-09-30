weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Pläne sollen schon bald umgesetzt werden: Wie sich das Kloster Jerichow als kulturelles Aushängeschild weiter etablieren will

Rüdiger Schnurbein, Direktor des Klosters Jerichow, spricht mit Kultur-Staatssekretär Sebastian Putz und CDU-Landtagsabgeordnetem Thomas Staudt über seine Visionen für die Klausur.

Von Anke Hoffmeister 30.09.2025, 15:59
Kloster-Direktor Rüdiger Schnurbein (von rechts) präsentiert Thomas Staudt und Sebastian Putz seine Ideen für das Klostererlebnis von morgen.
Kloster-Direktor Rüdiger Schnurbein (von rechts) präsentiert Thomas Staudt und Sebastian Putz seine Ideen für das Klostererlebnis von morgen. Foto: Anke Hoffmeister

Jerichow - Geschichte erlebbar machen. Vergangenes modern präsentieren. Diese Vision soll in wenigen Monaten im Kloster Jerichow Realität werden. Wie, das weiß Direktor Rüdiger Schnurbein.