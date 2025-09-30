Pläne sollen schon bald umgesetzt werden Wie sich das Kloster Jerichow als kulturelles Aushängeschild weiter etablieren will
Rüdiger Schnurbein, Direktor des Klosters Jerichow, spricht mit Kultur-Staatssekretär Sebastian Putz und CDU-Landtagsabgeordnetem Thomas Staudt über seine Visionen für die Klausur.
30.09.2025, 15:59
Jerichow - Geschichte erlebbar machen. Vergangenes modern präsentieren. Diese Vision soll in wenigen Monaten im Kloster Jerichow Realität werden. Wie, das weiß Direktor Rüdiger Schnurbein.