Ausbildung zum Zuchtrichter Jung, engagiert, pferdeverrückt: Wie ein 23-jähriger Haldensleber die Pferdezucht neu belebt
Pferde sind sein Leben – und seine Mission ist klar: Tjark Wolterstorf bringt als Jugendobmann im Calvörder Pferdezuchtverein neuen Schwung in die Szene – und hat große Pläne für die Zukunft.
27.10.2025, 20:45
Calvörde - Wenn Tjark Wolterstorf über Pferde spricht, leuchten seine Augen. Der 23-Jährige ist der neue Jugendobmann des Pferdezuchtvereins Calvörde. Der Haldensleber lebt das, wovon viele nur träumen: Seine Leidenschaft ist die Pferdezucht.