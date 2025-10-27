Bürgermeister Otto Voigt begrüßt die geplante B1-Umfahrung, fordert aber auch schnelle Lösungen für das Verkehrsproblem in seinem Ort. Wie die Lage in Reesen aussieht.

Lediglich der Blitzer am Ortseingang zwingt Fahrer, ihre Geschwindigkeit in Reesen zu reduzieren.

Reesen. - Die geplante Ortsumfahrung zwischen Burg und Reesen, die in die B1 hinter der Ortschaft Reesen einläuft, trifft vor Ort auf Zustimmung, aber auch Kritik. Bürgermeister Otto Voigt begrüßt zwar die Planung, aus seiner Sicht muss das Verkehrsproblem aber auch kurzfristig gelöst werden. Dafür hat er klare Wünsche und Forderungen.