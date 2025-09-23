Barrieren bei Stadtfesten, Versammlungen oder Kulturabenden sind kein Zufall – aber vermeidbar. Ein Workshop in Genthin zeigt, worauf es wirklich ankommt.

Wie Veranstaltungen für alle zugänglich werden können zeigt die Genthiner Bibliothek

Genthin - Wie lassen sich Veranstaltungen so gestalten, dass alle Menschen daran teilnehmen können? Dieser Frage widmet sich ein kostenloser Miniworkshop am Mittwoch, 24. September 2025, in der Stadt- und Kreisbibliothek Edlef Köppen in Genthin. Von 9.30 bis 12 Uhr erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Einblicke in die Planung barrierefreier Veranstaltungen.

Der Workshop richtet sich an alle, die Veranstaltungen organisieren, ob beruflich oder ehrenamtlich. Angesprochen sind unter anderem Vereine, Organisationen, kommunale Einrichtungen, Initiativen und interessierte Einzelpersonen.

Mit kleinen Schritten zu großer Teilhabe

Viele Menschen mit Beeinträchtigungen stoßen bei Veranstaltungen noch immer auf Hindernisse, etwa bei der Anreise oder beim Zugang zu Informationen. „Dabei braucht es oft nur kleine Veränderungen, um eine Veranstaltung für alle zugänglich zu machen“, sagt Bibliotheksleiterin Yvonne Hillmann.

Der Workshop vermittelt Grundlagen barrierefreier Planung, gibt praktische Tipps und bietet Raum für Austausch. Schon bei der Einladung oder der Wahl des Veranstaltungsorts lässt sich viel bewegen. „Barrierefreiheit bedeutet nicht nur Rampe und Rollstuhlplatz, sondern auch verständliche Sprache oder gute Beschilderung“, so Hillmann.

Im Anschluss sind alle Teilnehmenden zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter 03933 80 56 27 oder info.bibliothek@stadt-genthin.de.