So stehen die Chancen auf ein 30. Konzert des Chores aus Porta Westfalica in der evangelischen Kirche.

Genthin - Die Genthiner haben ein Herz für Klassik. Am Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit machten Kammerchor aus Porta Westfalica und die Norddeutsche Camerata Station in der St. Trinitatiskirche in Genthin und präsentierten einen Abend voller schwelgerischer Melodien, die den Feiertag mehr als angemessen einleiteten . Jetzt wird über eine Fortsetzung diskutiert.

Die Bilanz der Verantwortlichen war positiv. „Wir hatten mehr Zuspruch als erwartet“, berichtet Unternehmer Volker Bauer, der sich in diesem Jahr federführend um die Rückkehr des Konzertes nach Genthin bemüht hatte. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung Teil der 850-Jahr-Feier der Stadt Genthin, in diesem Jahr wie traditionell üblich, ein eigenständiges Angebot.

„Wir hatten mehr Publikum, als im vergangenen jahr, am Ende sind sogar die Eintrittskarten ausgegangen“, resümiert Volker Bauer. Das sei insofern bemerkenswert, als das jeder Besucher in diesem Jahr Eintritt für das Konzert zahlen musste und es für die Zuhörer keine Frage gewesen sei, einen musikalischen Hochgenuss auch mit einem Eintritt zu honorieren.

Firmen unterstützen Konzertabend

Neben den Einnahmen aus Vorverkauf und Abendkasse unterstützten auch mehrere Genthiner Firmen und der Landkreis Jerichower Land den Abend. Dies machte es möglich den Abend erneut anzubieten.

Landrat Steffen Burchhardt (SPD) erinnerte in seinen Worten an die besondere Bedeutung der deutschen Einheit seit 1990, der im Jahr 1989 eine friedliche Umwälzung in der damaligen DDR vorausgegangen war. Er habe nach der Wiedervereinigung mehrere Jahre in Norddeutschland gelebt und sei 1989 ganz bewusst in seine alte Heimatregion zurückgekommen. Heute biete das Jerichower Land für junge Menschen Perspektiven und die Möglichkeit sich zu entwickeln. Die Musik des Abends verbinde die Teile Deutschlands musikalisch.

Für Pfarrerin Beate Eisert verbinden Religion und Musik die Menschen, bieten eine Abkehr vom Alltag und neue Inspirationen. Nicht zuletzt seien drei von vier Musikstücke aus dem Programm kirchliche Werke.

2024 steht Jubiläumskonzert an

In diesem Jahr präsentierte der Kammerchor unter der Leitung von Georg Kind, Musik von Vivaldi, Boccherini, Mendelsohn-Bartholdy und Haydn. Für 2024 ist eine Rückkehr des Kammerchores nach Genthin fest eingeplant.

Der musikalische Leiter Georg Kindt hat für sein Ensemble bereits die Bereitschaft für das Konzert erklärt. Dies wäre dann bereits die 30. Veranstaltung. Für Mitorganisator Volker Bauer steht dem zumindest aus finanzieller sicht nichts im Wege: „Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass sich durch die großen und kleinen Beträge diese Veranstaltung umsetzen lässt.“

Zudem solle das Programm noch ein wenig überarbeitet werden, etwa in dem die Hintergründe der ausgewählten Werke noch ein wenig stärker erläutert werden. „Die Hoffnung ist, dass durch diese Erklärungen noch mehr Menschen den Weg in das Konzert finden, weil sie nicht nur den Eindruck einer schönen Musik, sondern auch etwas Wissen mitnehmen.“