Auf eine gute Resonanz stießen am Wochenende das Lichterfest in Derben und der Weihnachtsmarkt in Ferchland. Trotz wint

Derben/Ferchland - Das 2. Lichterfest am Sonnabend auf dem Festplatz in Derben verfehlte seine Anziehungskraft nicht.

Klein, aber fein. Passend dazu eröffneten einige „Elbschlümpfe“ der gleichnamigen Derbener Kindertagesstätte die Veranstaltung mit einem kleinen, winterlichen Programm, ganz zur Freude der Besucher.

Anschließend wurde die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes, der hübsch geschmückt vor dem Dorfgemeinschaftshaus steht, eingeschaltet. Den Weihnachtsbaum hatte in diesem Jahr Familie Gütschow zur Verfügung gestellt. Für den Baumschmuck sorgte der Heimatverein „Elbaue“ Derben/Neuderben.

Die Chorgemeinschaft Hohenseeden um ihren Chorleiter Stephan Senftleben gab auf der Bühne Kostproben ihres Könnens.

Auch für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt. Angeboten wurden heiße und kalte Getränke, Gegrilltes, frisch geräucherte Forellen und andere Leckereien. Ortsbürgermeister Jürgen Bruchmüller hatte für die Jugendgruppe des Derbener Angelvereins, der mit einem Stand vor Ort dabei war, eine kleine Geldspende mitgebracht.

An der Feuerschale konnten Marshmallows gegrillt werden. In der warmen Kaffeestube gab es selbst gebackenen Kuchen und Kaffee.

Der Fackelumzug durch einige Straßen der Ortschaft wurde von der Ortsfeuerwehr Derben abgesichert. Zurück am Festplatz konnten alle noch einige gemeinsame Stunden verbringen.

Buntes Programm

Der 25. Weihnachtsmarkt in Ferchland wurde am frühen Sonntagnachmittag auf dem Kirchplatz eröffnet. Der kommissarische Ortsbürgermeister Daniel Richter eröffnete die Jubiläumsausgabe des Weihnachtsmarktes. „Es ist heute perfektes Winterwetter. Wir freuen uns, endlich den 25. Markt durchführen zu können.“ Für David Friedrich vom Heimatverein Ferchland/Elbe war es der erste Weihnachtsmarkt in Ferchland. Er dankte allen Sponsoren und denen, die in der Vorbereitung und der Durchführung mitgewirkt hatten.

Zum 25. Ferchländer Weihnachtsmarkt kam der Weihnachtsmann mit der Kutsche und verteilte kleine Geschenke an die Kinder. Foto: Daniel Richter

Im Vorfeld der Veranstaltung war der Weihnachtsbaum festlich geschmückt worden. Den Baum hatte in diesem Jahr Horst Hulsebusch zur Verfügung gestellt. Auf die Besucher wartete ein buntes Bühnenprogramm mit Sängerin Steffi aus Lüderitz, Mädchen und Jungen der Derbener Kindertagesstätte „Elbschlümpfe“ und dem Gesangsensemble „IceCream“ aus Parey. Franziska Jahns und Manuel Pretzsch vom Reiterhof „Herz und Huf“ aus Parey waren mit Ponyreiten vor Ort.

Die Ortsfeuerwehr bot kleine Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto an. Auch ein Karussell für die Kinder war dabei. Aber auch viele kleine Verkaufsstände mit Dekorationen und regionalen Produkten, Unterhaltungsangebote für Klein und Groß sowie verschiedene weihnachtliche Köstlichkeiten erfreuten die Besucher.

Auch der Weihnachtsmann ließ es sich nicht nehmen, vorbei zu schauen. Er kam mit der Pferdekutsche und hatte für die kleinen Besucher ein paar Geschenke mitgebracht.

Letzter Markt 2019

Der 24. Ferchländer Weihnachtsmarkt war am 1. Dezember 2019 gefeiert worden. Dann hatte zunächst Corona die Ausrichtung des Jubiläumsmarktes verhindert. Im vergangenen Jahr fehlte das Personal, um die Veranstaltung auf die Beine stellen zu können.

Der Weihnachtsmarkt an der Kirche in Ferchland zählt zu den kleinsten Märkten dieser Art im Land Sachsen-Anhalt. Trotzdem zog er bisher stets viele Besucher aus Nah und Fern in seinen Bann. So konnten bei der letzten Veranstaltung 2019 rund 300 Besucher begrüßt werden.

Danach sollten die Vorbereitungen für den 25. Weihnachtsmarkt Anfang Dezember 2020 beginnen. Doch es kam anders. Damit der 25. Weihnachtsmarkt in diesem Jahr am ersten Advent ausgerichtet werden konnte, hatten die Mitglieder des Heimatvereins in Ferchland schon Anfang des Jahres fleißig Schrott eingesammelt. Der Heimatverein Ferchland/Elbe wurde 1994 gegründet.