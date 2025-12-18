Seit drei Jahrzehnten steht Torsten Hellwig in Genthin am Herd und an der Spitze seines Hotels. Die wirtschaftlichen Zeiten sind rauer geworden, doch der Koch mit Herz und Leidenschaft bleibt optimistisch.

Wo Genthin nach Heimat schmeckt – Torsten Hellwig setzt in seinem Restaurant klassische Gerichte mit besonderer Note

Genthin - Wenn es in der Küche des Hotels „Stadt Genthin“ ordentlich klopft, dann ist das kein Soundeffekt sondern ehrliche Arbeit. „Ein Gast dachte mal, wir spielen Küchengeräusche ab“, erzählt Torsten Hellwig lachend. „Der konnte gar nicht glauben, dass bei uns noch richtig mit der Hand gearbeitet wird.“ Aber genau das ist es, was Hellwigs Küche ausmacht: klassisches Kochen mit echten Zutaten von regionalen Lieferanten. Er ist ein Koch, der seine Leidenschaft nie verloren hat.