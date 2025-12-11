Ausflugsziel in der Vorweihnachtszeit: Was Besucher bei der Ausstellung für Modelleisenbahnen und die Geschichte der Eisenbahn erwartet.

Jörg Schulze von der Interessengemeinschaft Eisenbahn - Modelleisenbahn Brandenburg organisiert mit dem Verein und dem Kreismuseum Jerichower Land die Ausstellung in Genthin.

Genthin - Mit Präzision gebaute Schienen, Mini-Züge und originalgetreue Bahnhöfe: Wenn die Bahnen im Kreishaus Genthin zischen und rattern, dann hat die Brandenburger Interessengemeinschaft Eisenbahn-Modelleisenbahn wieder ihre maßstabsgetreue Mini-Welt aufgebaut.

Interessierte können sich die Miniaturloks und -landschaften am Wochendende vom 19. Dezember bis Sonntag, den 21. Dezember anschauen. Von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10 bis 17 Uhr ist die Ausstellung im Kreishaus Genthin, in der Brandenburger Straße 10 geöffnet.

Ausstellung vor Weihnachten: Miniaturwelten und Geschichte für Eisenbahnfreunde

In diesem Jahr können Besucher unter anderem Modelle des Bahnhofs in Radewege, einem Ort in Brandenburg, und der Zuckerfabrik in Genthin in ihrer Mini-Ausführung sehen. Hobby-Bastler und Eisenbahnfans können auch selbst Modelle erwerben: Der Verein verkauft dafür Eisenbahnen und Zubehör. Für die jüngsten Besucher gibt es einen Spielbereich, wo sie selbst die Modellbahn steuern können.

Ob Mini-Züge immer pünktlich sind? Besucher können die Eisenbahnausstellung am Wochenende des 20. Dezembers erleben. Symbolfoto: dpa

Zur Geschichte der Eisenbahn und zum Eisenbahnunglück vom 22. Dezember 1939 in Genthin werden auch Informationstafeln aufgestellt. Das große Unglück, bei dem zwei Züge aufeinanderprallten und als eins der schwersten Eisenbahnunglücke in die Geschichte einging, jährt sich in diesem Jahr zum 86. Mal.

Modelleisenbahn erleben: Museum und Verein arbeiten zusammen

Für diese historischen Einblicke arbeitet die Interessengemeinschaft Eisenbahn-Modelleisenbahn mit dem Kreismuseum Jerichower Land zusammen, das mit Material von historischen Fotos bis hin zu schriftlichen Unterlagen dabei hilft.

Insgesamt hat der Brandenburger Verein etwa 70 Modelle zur Verfügung. 15 Mitglieder zählt der Verein - und die sind gut gemischt: „Der Jüngste bei uns ist 10 Jahre und unser ältestes Mitglied ist 82“, erzählt der Vorsitzende Jörg Schulze.

Mini-Loks auf kleinen Gleisen: Ausstellung für Eisenbahnfans in Genthin

Er selbst ist schon seit seinem fünften Lebensjahr begeistert von Modelleisenbahnen und baut sie auch selbst. „Mein Enkel hat auch schon Intresse daran“, sagt Schulze, „wir setzen uns immer gemeinsam dran.“

Die Ausstellung ist also sowohl für jüngeres als auch älteres Publikum einen Besuch wert. Schon in den letzten Jahren kamen die Leute aus dem gesamten Landkreis und Brandenburg, wie der Vereinsvorsitzende berichtet.