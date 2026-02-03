weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Traditionsbetrieb vor dem Aus: Zukunft des größten Spargelhof im Jerichower Land ist ungewiss: Wie es um Hoffheinz aus Genthin steht

Er ist einer der bekanntesten Spargelverkäufer im Genthiner Umland – und die Insolvenz ist offiziell. Bleibt die Frage, ob es überhaupt noch Spargel von ihm geben wird.

Von Robert Sonntag Aktualisiert: 03.02.2026, 16:36
Spargelhof Hoffheinz in Genthin steht vor dem Aus. Foto: Susanne Christmann

Genthin - Henning Hoffheinz zählte über viele Jahre zu den größten und bekanntesten Spargelverkäufern im Jerichower Land. Sein Spargelhof war für viele Menschen aus der Region eine feste Anlaufstelle in der Saison – der Hofladen nahe der alten BBS genoss einen guten Ruf, die Produkte galten als qualitativ hochwertig, der Betrieb als bodenständig und beliebt.