Er ist einer der bekanntesten Spargelverkäufer im Genthiner Umland – und die Insolvenz ist offiziell. Bleibt die Frage, ob es überhaupt noch Spargel von ihm geben wird.

Zukunft des größten Spargelhof im Jerichower Land ist ungewiss: Wie es um Hoffheinz aus Genthin steht

Spargelhof Hoffheinz in Genthin steht vor dem Aus.

Genthin - Henning Hoffheinz zählte über viele Jahre zu den größten und bekanntesten Spargelverkäufern im Jerichower Land. Sein Spargelhof war für viele Menschen aus der Region eine feste Anlaufstelle in der Saison – der Hofladen nahe der alten BBS genoss einen guten Ruf, die Produkte galten als qualitativ hochwertig, der Betrieb als bodenständig und beliebt.