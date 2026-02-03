Nach dem August-Hilliges-Platz und dem Busbahnhof in Osterburg wird nun auch ein Sportplatz im Kreis Stendal mit Kameras überwacht. Eine Stadträtin nimmt das nicht kritiklos hin und fragt: Was ist wichtiger - Sicherheit für alle oder die individuelle Freiheit?

Nach Straftaten: An diesen Plätzen werden Menschen im Kreis Stendal ab sofort videoüberwacht

Mit solchen Videokameras werden jetzt mehrere öffentliche Plätze in einer Stadt im Kreis Stendal überwacht.

Osterburg. - Im Kreis Stendal wird nach dem August-Hilliges-Platz und dem Busbahnhof in Osterburg seit kurzem ein weiterer öffentlicher Platz mit Kameras überwacht. Es geht um einen bei der Jugend beliebten Treffpunkt, an dem zuletzt häufig randaliert wurde. Im Stadtrat gab es eine eindringliche Warnung vor noch mehr Videoüberwachung. Doch die Verwaltung beharrt darauf, dass ihr der Erfolg recht gibt.