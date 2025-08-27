In Genthin steigt die Nachfrage nach Kleingärten – besonders aus Berlin. Die Birkheide erlebt dadurch nicht nur einen Boom, sondern auch große Veränderungen. Warum das Jubiläum mehr als nur ein Rückblick war.

Wie eine Kleingartenanlage in Genthin sich neu erfindet

Genthin. - Manche Veränderungen kommen langsam. Andere schneller, als man erwartet. In der Kleingartenanlage Birkheide in Genthin ist beides passiert. Vor 100 Jahren gegründet, hat sich die grüne Oase im Süden der Stadt von einem klassischen Schrebergartenverein zu einem Ort mit internationalem Flair entwickelt. Der Wandel ist überall spürbar – im Garten selbst, aber auch in der Gemeinschaft.