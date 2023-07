Die Chronikgruppe aus Wegeleben erhielt Besuch aus Mannheim. Ein 25-Jähriger konnte seine Spuren bis in die Bodestadt im Vorharz zurückverfolgen – und sah sich die Heimat seiner Vorfahren selbst an.

Wegeleben - Als David Stolte im Juli 2019 beginnt, die Spuren seiner Ahnen zurückzuverfolgen, konnte er noch nicht wissen, dass seine Suche ihn aus Baden-Württemberg, genauer Mannheim, in den Vorharz nach Wegeleben führen würde. Und das dort, in Wegeleben, eine Arbeitsgruppe besteht, die ihm bei seinem Anliegen weiterhelfen kann.

Es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass er und die Stadt-Chroniker Kontakt aufnahmen. Kürzlich besuchte Stolte die Stadt seiner Vorfahren persönlich. Vom Beginn seiner Suche bis zum Besuch in Wegeleben sollten vier Jahre vergehen. Doch von Anfang an.

Mannheimer begann 2019 mit seiner Forschung

Im Juli 2019 fing David Stolte an, die Geschichte seiner Ahnen zu erforschen. Der Grund dafür war laut ihm ein ganz einfacher. „Aus Interesse. Ich wollte eigentlich nur wissen, wer der Vater meines Urgroßvaters war“, sagt der 25-jährige Unternehmensberater aus Mannheim.

Also fragte er erst in Stadtarchiven nach, recherchierte online, fand Fotos und Dokumente. 2020 gelang ihm dann ein erster Erfolg mit Hilfe seiner Großcousine. Mit deren Unterlagen konnte er seinen Stammbaum bis ins Jahr 1690 rekonstruieren. Die Spur nach Wegeleben war damit nachvollziehbar.

Vor zwei Jahren nahm David Stolte schließlich Kontakt zu Karin Bäuerlein und der Chronistengruppe auf – die ihm schnell helfen konnten, da sie die Familie bereits gut erforscht hatten.

Name Stolte reicht in Wegeleben bis ins Jahr 1603 zurück

In Wegeleben gab es im 18. Jahrhundert den Gemeindevorsteher Burchard Stolte. Sein Name steht auf einem Dokument im Turmknauf der Stadtkirche. Ein Friedrich Stolte kämpfte 1809 auf Seiten Napoleons in Frankreich, ein Ludewig Stolte nahm 1814/15 an den Feldzügen zur Niederringung Napoleons teil.

Bis ins Jahr 1603, wo der Name Stolte erstmals in Wegelebener Kirchenbüchern erwähnt wird, konnte die Arbeitsgruppe Chronik den Namen in der Bodestadt zurückverfolgen. Damals heiratete der Landwirt Christoffel Stolte seine Frau Margarete Brännstaff aus Heteborn. Anfang des 20. Jahrhunderts war schließlich der Arbeiter August Stolte der letzte Vertreter dieses Namens in Wegeleben.

Wie Karin Bäuerlein von der Ortschronik berichtet, waren die Stoltes früher Bauern, Weißbäcker und Leineweber. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es auch Lehrer, Ärzte und Kaufleute.

Familienmitglied musste Reise abbrechen

David Stolte ist übrigens nicht der erste aus seiner Familie, dessen Suche ihn nach Wegeleben führte. Bereits sein dreifacher Urgroßvater, Theodor Stolte (1815 bis 1910), machte sich zur Ahnenforschung auf nach Wegeleben. Der Arzt aus Potsdam schaffte es jedoch lediglich bis nach Halberstadt, berichtet Stolte. Dort musste er wegen schlechter gesundheitlicher Verfassung die weitere Reise abbrechen. Doch die Mühe war nicht umsonst – ein Freund von Theodor Stolte erstellte 1913 einen ersten Stammbaum.

Nach der Wiedervereinigung besuchten laut den Ortschronisten der evangelische Pastor Stolte aus Werder an der Havel und der pensionierte Ingenieur Friedrich Stolte aus Hilden die Bodestadt – ebenfalls Vorfahren des Mannheimers. Letzterer kam mehrmals in die Stadt und dokumentierte gemeinsam mit Wegelebens damaligen Ortschronisten Franz Grohmann die noch existierenden Zeugnisse der Familie.

Erst 25 Jahre später, 2021, folgte durch David Stolte eine erneute Anfrage zu der Familie.

Ergebnisse in Buch zusammengetragen

Seine akribische Forschung trug David Stolte in einem Buch zusammen. Rund 1000 Verwandte umfasst der darin enthaltene Stammbaum. Diesen erstellte er mit einer Software am Computer. Anders wäre es nicht gegangen, sagt er, so behalte man die Übersicht und Struktur. Ein paar Exemplare davon gab er an Archive ab, den Hauptbestand an Verwandte.

Zum Abschluss seines Besuches überließ David Stolte dem Chronikarchiv der Stadt Wegeleben auch ein Exemplar seiner Ahnentafel.