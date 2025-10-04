Umbau einer Fußgängerzone im Harz 29 Bäume für den Breiten Weg in Halberstadt
Die Umgestaltung des Breiten Wegs in Halberstadt zieht sich. Bis die Bauleute abrücken, wird es wohl noch eine Weile dauern. Doch langsam nimmt die Fußgängerzone Gestalt an.
04.10.2025, 06:15
Halberstadt. - Die Nordseite ist gepflastert, aktuell sind die Bauleute an der Südseite des Breiten Wegs in Halberstadt aktiv. Die Mitte der Fußgängerzone bleibt frei - aus gutem Grund. Hier soll unter anderem mehr Grün für ein angenehmes Aufenthaltsklima im Sommer sorgen.