Umbau einer Fußgängerzone im Harz 29 Bäume für den Breiten Weg in Halberstadt

Die Umgestaltung des Breiten Wegs in Halberstadt zieht sich. Bis die Bauleute abrücken, wird es wohl noch eine Weile dauern. Doch langsam nimmt die Fußgängerzone Gestalt an.

Von Sabine Scholz 04.10.2025, 06:15
Blick von den Martinitürmen über den Fischmarkt auf die Baustelle Breiter Weg in Halberstadt.
Blick von den Martinitürmen über den Fischmarkt auf die Baustelle Breiter Weg in Halberstadt. Foto: Holger Wegener

Halberstadt. - Die Nordseite ist gepflastert, aktuell sind die Bauleute an der Südseite des Breiten Wegs in Halberstadt aktiv. Die Mitte der Fußgängerzone bleibt frei - aus gutem Grund. Hier soll unter anderem mehr Grün für ein angenehmes Aufenthaltsklima im Sommer sorgen.