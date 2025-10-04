Die Wolmirstedter Ortsgruppe der Volkssolidarität wird schon lange von Barleberinnen geleitet. Nun wandert die ganze Gruppe nach Barleben ab.

Wolmirstedt. - Lange war die Zukunft der Wolmirstedter Ortsgruppe der Volkssolidarität ungewiss. Nach der Schließung der Begegnungsstätte in der Burgstraße wurden sowohl eine Leitung, als auch Räume gesucht. Schließlich übernahmen Claudia Peukert und Gabriele Geiersbach, zwei Frauen der Barleber Ortsgruppe, die Leitung der Wolmirstedter. Die Suche nach Räumen gestaltete sich schwieriger.