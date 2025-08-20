Deutschlands berühmtestes Heavy-Metal-Festival 35 Jahre Wacken: Zwei Harzerinnen erinnern sich, wie 1990 alles anfing und was 2025 daraus geworden ist
Kontrastreicher geht es kaum: Zwei, die mitgefeiert haben, wagen einen Blick zurück in den ersten Sommer beim Wacken Open Air und staunen, was danach kam.
Aktualisiert: 20.08.2025, 11:20
Wacken/Osterwieck. - Laut, lauter, Wacken. Wenn eins in 35 Jahren Wacken geblieben ist, dann, dass die Musik beim legendären Heavy-Metal-Festival im Mittelpunkt steht. Welche drastische Veränderung das Open-Air-Festival seit 1990 genommen hat, verraten zwei Musikbegeisterte aus dem Harzkreis. Während die eine noch in den Eindrücken ihres jüngsten Besuchs bei der diesjährigen Auflage schwelgt, wagt die andere eine Zeitreise zurück zu ihren persönlichen Erinnerungen an die Anfangsjahre der beliebten Musikveranstaltung.