Kontrastreicher geht es kaum: Zwei, die mitgefeiert haben, wagen einen Blick zurück in den ersten Sommer beim Wacken Open Air und staunen, was danach kam.

35 Jahre Wacken: Zwei Harzerinnen erinnern sich, wie 1990 alles anfing und was 2025 daraus geworden ist

Um 35 Jahre haben sie sich zum gemeinsamen Feiern beim Wacken Open Air verpasst: Während Susann Freise (links) 2025 das Heavy-Metal-Festival besuchte, war Claudia Kemmerling bei der Geburtsstunde 1990 dabei.

Wacken/Osterwieck. - Laut, lauter, Wacken. Wenn eins in 35 Jahren Wacken geblieben ist, dann, dass die Musik beim legendären Heavy-Metal-Festival im Mittelpunkt steht. Welche drastische Veränderung das Open-Air-Festival seit 1990 genommen hat, verraten zwei Musikbegeisterte aus dem Harzkreis. Während die eine noch in den Eindrücken ihres jüngsten Besuchs bei der diesjährigen Auflage schwelgt, wagt die andere eine Zeitreise zurück zu ihren persönlichen Erinnerungen an die Anfangsjahre der beliebten Musikveranstaltung.