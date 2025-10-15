In Schlangenlinien fahren und trotz Gegenverkehrs Überholmanöver gestartet: Autofahrer, die am Dienstag (14. Oktober) auf der B79 im Harzkreis derart riskantes Fahrverhalten beobachteten, taten das einzige Richtige, indem sie die Polizei informierten.

Die Polizei hat nach Zeugenhinweisen im Harzkreis eine volltrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

Dardesheim/Athenstedt. - Kreuzgefährliche Szenen haben sich am Mittwoch (14. Oktober) auf der Bundesstraße 79 zwischen Dardesheim und Athenstedt abgespielt. Mindestens einmal wäre es um Haaresbreite zu einem Unfall gekommen. Auslöser war laut Polizei eine volltrunkene Autofahrerin.