Eil
Polizeieinsatz bei Athenstedt 49-Jährige fährt betrunken Schlangenlinien auf B79 – Beinahe-Crash im Harzkreis
In Schlangenlinien fahren und trotz Gegenverkehrs Überholmanöver gestartet: Autofahrer, die am Dienstag (14. Oktober) auf der B79 im Harzkreis derart riskantes Fahrverhalten beobachteten, taten das einzige Richtige, indem sie die Polizei informierten.
15.10.2025, 14:59
Dardesheim/Athenstedt. - Kreuzgefährliche Szenen haben sich am Mittwoch (14. Oktober) auf der Bundesstraße 79 zwischen Dardesheim und Athenstedt abgespielt. Mindestens einmal wäre es um Haaresbreite zu einem Unfall gekommen. Auslöser war laut Polizei eine volltrunkene Autofahrerin.