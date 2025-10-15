weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Polizeieinsatz bei Athenstedt: 49-Jährige fährt betrunken Schlangenlinien auf B79 – Beinahe-Crash im Harzkreis

Polizeieinsatz bei Athenstedt 49-Jährige fährt betrunken Schlangenlinien auf B79 – Beinahe-Crash im Harzkreis

In Schlangenlinien fahren und trotz Gegenverkehrs Überholmanöver gestartet: Autofahrer, die am Dienstag (14. Oktober) auf der B79 im Harzkreis derart riskantes Fahrverhalten beobachteten, taten das einzige Richtige, indem sie die Polizei informierten.

Von Dennis Lotzmann 15.10.2025, 14:59
Die Polizei hat nach Zeugenhinweisen im Harzkreis eine volltrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.
Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Dardesheim/Athenstedt. - Kreuzgefährliche Szenen haben sich am Mittwoch (14. Oktober) auf der Bundesstraße 79 zwischen Dardesheim und Athenstedt abgespielt. Mindestens einmal wäre es um Haaresbreite zu einem Unfall gekommen. Auslöser war laut Polizei eine volltrunkene Autofahrerin.