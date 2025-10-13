Nach der Saison ist vor der nächsten: Wer beim Engagement zur Rettung von oft nur wenige Stunden alten Rehkitzen einmal emotionale Bindung aufgebaut hat, bleibt meist für immer. Deshalb ist das Team um Christina und Martin Strohkorb aus Berßel bei Osterwieck mittlerweile perfekt eingespielt.

84 Rehkitze bei Berßel im Landkreis Harz gerettet: Ehrenamtler mit Drohnen und Herzblut im Einsatz

Die von den Berßeler Kitzrettern gefundenen jungen Rehe werden während des Mähens in Hunde-Transportboxen untergebracht und anschließend wieder vor Ort ausgesetzt, damit die Ricken sie finden.

Berßel/Ballenstedt. - Es ist keineswegs so, dass Christina Strohkorb nicht ausgelastet wäre. Der Job als selbstständige Tierärztin mit Praxen im Wohnort Berßel und in Ballenstedt sowie die Familie mit zwei sechs und elf Jahre alten Kindern fordern sie. Der Alltag beginne um 6.30 Uhr und endet oft nicht vor 20 Uhr, wenn die Kinder im Bett lägen, berichtet die 36-Jährige. Trotzdem verlängert sie ihn im Sommer mehrere Wochen lang täglich um bis zu vier Stunden. Freiwillig, ehrenamtlich und ohne jede finanzielle Vergütung: als Kitzretterin.