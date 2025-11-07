Halberstadt überrascht in der Adventszeit mit besonderen Angeboten und echter Weihnachtsstimmung – ganz ohne Gedränge. Was die Stadt für Besucher und Einheimische bereithält,

Halberstadt im Advent: Warum Besucher gerade hier echtes Weihnachtsflair finden

Halberstadt bietet mit Veranstaltungen und Souvenirs Vielfalt zur Weihnachtszeit.

Halberstadt. - Aus der Kategorie „Geheimtipp“ sei Halberstadt in der Adventszeit bereits heraus, sagt Monika Klytta von der Tourist-Information. Die Harzkreisstadt überzeuge Besucher nicht mit der schieren Masse an Ständen auf einem Weihnachtsmarkt. „Wir haben andere Vorzüge“, sagt Klytta.