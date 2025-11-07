Grundstücke des Bundes sollen bei Bedarf militärisch genutzt werden. Auf der Liste steht das Areal der ehemaligen Puschkin-Kaserne. Dort befindet sich das Berufsschulzentrum Stendal.

Stendal. - Der Ausbau der Bundeswehr in Deutschland wirft seine Schatten voraus. Es werden Standorte benötigt. Einer könnte auf dem Gelände der ehemaligen Puschkin-Kaserne der Roten Armee in Stendal entstehen. Dort befindet sich das Berufsschulzentrum (BSZ). Muss das BSZ der Bundeswehr weichen?