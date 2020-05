Eine Harzerin und zwei Kinder in einem anderen Auto verletzten sich bei einem Unfall im Vorharz. Die Verursacherin war alkoholisiert.

Hedersleben (vs) l Drei Verletzte sind nach einem Unfall in der Gemeinde Selke-Aue im Vorharz ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verursacherin der Kollision am Samstagmorgen, 30. Mai, war in ihrem Nissan alkoholisiert auf der Landesstraße 66 zwischen Hedersleben und Heteborn unterwegs. Das Auto der 58-jährigen Harzerin stieß laut Polizei um 8.28 Uhr mit einem entgegenkommenden Skoda aus Magdeburg zusammen.

„Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch bei der Verursacherin wahrgenommen, ein Test ergab 1,31 Promille“, berichtet ein Sprecher des Harzreviers weiter. Die Nissan-Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfharen.

Neben der 58-Jährigen wurden bei der Kollision zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren aus dem Skoda verletzt. Sie alle wurden ins Klinikum gebracht. „Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde voll gesperrt“, heißt es abschließend im Polizeibericht.