Tierschutz im Harz Ehrenamt im Katzenhaus Halberstadt: Ein Vormittag zwischen Füttern, Putzen und Kuscheln
Wie viel Arbeit steckt wirklich hinter Tierschutz? Ein Vormittag im Katzenhaus in Halberstadt zeigt, wie Routinen aussehen und wie sehr Ehrenamtliche gebraucht werden. Zwischen Futter, Katzenklos und Tierarztterminen bleiben Momente der Nähe – und die Hoffnung auf ein neues Zuhause für die Vierbeiner.
28.12.2025, 10:30
Halberstadt. - Es ist nass, kalt, dunkel und noch ziemlich früh. Aber Tierschutz kennt weder Uhrzeit noch gutes Wetter. Als ich die Treppe zum Katzenhaus in Halberstadt hinaufgehe, gucke ich direkt in zwei kugelrunde, neugierige Augen. Eine tiefschwarze Katze mit Faltohren hat mich schon entdeckt.