Gerd Borchert war 18 Jahre lang der Vorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Elbingerode. Nun hat er den Vorsitz abgegeben. Welche Ämter sonst noch neu besetzt wurden und welche Aufgaben auf den Vorstand zukommen.

Harzklub Elbingerode stellt sich neu auf: Diese Ämter wurden neu besetzt

Elbingerode. - Staffelstab-Übergabe beim Harzklub-Zweigverein Elbingerode: Nach 18 Jahren als Vorsitzender ist Gerd Borchert von seinem Ehrenamt zurückgetreten. Die Leitung des Zweigvereins liegt nun in jüngeren Händen. Dem Harzklub will der Elbingeröder aber weiterhin erhalten bleiben.