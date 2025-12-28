weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Neuer Vorstand gewählt: Harzklub Elbingerode stellt sich neu auf: Diese Ämter wurden neu besetzt

Neuer Vorstand gewählt Harzklub Elbingerode stellt sich neu auf: Diese Ämter wurden neu besetzt

Gerd Borchert war 18 Jahre lang der Vorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Elbingerode. Nun hat er den Vorsitz abgegeben. Welche Ämter sonst noch neu besetzt wurden und welche Aufgaben auf den Vorstand zukommen.

Von Matthias Distler 28.12.2025, 10:30
Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Elbingerode während eines Arbeitseinsatzes.
Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Elbingerode während eines Arbeitseinsatzes. Foto: Harzklub-Zweigverein Elbingerode

Elbingerode. - Staffelstab-Übergabe beim Harzklub-Zweigverein Elbingerode: Nach 18 Jahren als Vorsitzender ist Gerd Borchert von seinem Ehrenamt zurückgetreten. Die Leitung des Zweigvereins liegt nun in jüngeren Händen. Dem Harzklub will der Elbingeröder aber weiterhin erhalten bleiben.