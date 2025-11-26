Zugverbindung im Harz Bahnstrecke Halberstadt–Magdeburg: Warum die Sanierung stockt
Die Deutsche Bahn hat viele Baustellen und zwei davon sind im Landkreis Harz. Während klar ist, wie es zwischen Halberstadt und Wernigerode weitergeht, gibt es beim Projekt Halberstadt - Magdeburg Fragezeichen.
Aktualisiert: 26.11.2025, 13:18
Halberstadt. - Mehr Tempo und kürzere Fahrzeiten auf der Bahnstrecke nach Magdeburg. Das waren die Versprechen, als Landesregierung und Deutsche Bahn 2015 die Sanierung der Bahnstrecke Magdeburg - Halberstadt - Thale in Angriff genommen haben. Fertig ist man noch lange nicht und für das zuständige Ministerium sind die Verantwortlichkeiten klar.