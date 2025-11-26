weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Zugverbindung Im Harz: Bahnstrecke Halberstadt–Magdeburg: Warum Sanierung stockt

Zugverbindung im Harz Bahnstrecke Halberstadt–Magdeburg: Warum die Sanierung stockt

Die Deutsche Bahn hat viele Baustellen und zwei davon sind im Landkreis Harz. Während klar ist, wie es zwischen Halberstadt und Wernigerode weitergeht, gibt es beim Projekt Halberstadt - Magdeburg Fragezeichen.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 26.11.2025, 13:18
Wann drückt die DB den Startknopf für die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg?
Wann drückt die DB den Startknopf für die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg? Archivfoto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Mehr Tempo und kürzere Fahrzeiten auf der Bahnstrecke nach Magdeburg. Das waren die Versprechen, als Landesregierung und Deutsche Bahn 2015 die Sanierung der Bahnstrecke Magdeburg - Halberstadt - Thale in Angriff genommen haben. Fertig ist man noch lange nicht und für das zuständige Ministerium sind die Verantwortlichkeiten klar.