  4. Filmgeschichte im Harz: Angela Steidele entführt in Halberstadt in das Leben großer Diven in turbulenten Zeiten

Sie ist Halberstadt auf besondere Weise verbunden, die Wissenschaftlerin und Schriftstellerin Angela Steidele. Mit ihren Büchern begeistert sie regelmäßig das Publikum - wie sie bei der jüngsten Lesung zeigt. Diesmal geht es um Film und Geschichte.

Von Renate Petrahn 10.10.2025, 14:30
Angela Steidele signierte nach ihrer Lesung im Gleimhaus ihr neuestes Buch und kommt mit Lesern ins Gespräch.
Angela Steidele signierte nach ihrer Lesung im Gleimhaus ihr neuestes Buch und kommt mit Lesern ins Gespräch. Foto: Renate Petrahn

Halberstadt. - Angela Steidele liebt Halberstadt. Und Halberstadt liebt Angela Steidele. Darum ist das Gleimhaus ein idealer Ort, um der hiesigen Leserschaft kontinuierlich die Arbeiten der Kölner Autorin vorzustellen, zudem Halberstadt – Zufall oder Absicht? – in jedem ihrer Bücher seinen Platz findet.