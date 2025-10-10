Filmgeschichte im Harz Angela Steidele entführt in Halberstadt in das Leben großer Diven in turbulenten Zeiten

Sie ist Halberstadt auf besondere Weise verbunden, die Wissenschaftlerin und Schriftstellerin Angela Steidele. Mit ihren Büchern begeistert sie regelmäßig das Publikum - wie sie bei der jüngsten Lesung zeigt. Diesmal geht es um Film und Geschichte.