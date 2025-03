Hakenkreuze auf den Steinen der Erinnerung, zerschnittene Banner - und jetzt ein zerstörtes Informationsschild. In Halberstadt kommt es seit Monaten verstärkt zu antisemitischen Vorfällen. Das Berend-Lehmann-Museum bittet um Unterstützung.

Infotafel an jüdischem Museum im Harz zerstört: Berend-Lehmann-Museum sucht Zeugen

Erneut antisemitischer Vorfall in Halberstadt

Reste der zerstörten Informationstafel über die Unternehmerfamilie Hirsch am einstigen Firmensitz Unter den Weiden in Halberstadt.

Halberstadt. - Es ist nicht das erste diesbezügliche Ereignis - seit dem vergangenen Jahr mehren sich antisemitische Vorfälle und Sachbeschädigungen in Halberstadt. Vor einigen Tagen ist in der Altstadt wieder ein Objekt zur Erinnerung an Halberstadts große jüdische Vergangenheit zerstört worden.