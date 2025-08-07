weather wolkig
  4. Einbruch in Osterwieck: Wie die Täter in hochgesicherte Arsenfabrik gelangten

Gut zwei Wochen nach dem spektakulären Einbruch in die Arsenfabrik in der Harzstadt Osterwieck kommen immer mehr Details ans Licht. Zugleich stellen sich viele Fragen, auf die es von der Polizei und der betroffenen Firma zumindest einige Antworten gibt.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 07.08.2025, 14:38
Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst und Polizei waren nach dem Arsen-Diebstahl in der Nacht zum 22. Juli mit einem Großaufgebot an der Arsenfabrik in Osterwieck.
Osterwieck. - Wie gelangten Einbrecher zu nächtlicher Stunde in die gesicherte Arsenfabrik im Osterwiecker Industriegebiet? Was hat sie motiviert? Waren es gar Auftragstäter, die ganz gezielt vorgingen?